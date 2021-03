Iv, Comincini lascia e torna nel Pd (Come aveva anticipato Affaritaliani)

"Cari amici e colleghi, in queste settimane con alcuni di voi mi sono confrontato sulla volontà di interrompere la mia esperienza in Iv e tornare nel Pd. Da Matteo a tutti gli altri, pur nella diversità di vedute, ho trovato rispetto per il mio travaglio e attenzione su quanto ho argomentato: non era scontato. Questa settimana ho deciso di tirare una riga, scegliere e procedere". Cosi' in un messaggio sulla chat dei parlamentari di Iv, Eugenio Comincini, secondo quanto si apprende, ha ufficializzato il ritorno tra i dem. Una notizia che Affaritaliani.it aveva anticipato venerdì, e che oggi trova conferma. Comincini ha ringraziato i suoi, ormai, ex colleghi "per il percorso fatto insieme in questo anno e mezzo, cosi' denso e complicato. Ringrazio in primis Matteo (Renzi ndr): per me la politica finiva sul confine di Cernusco sul Naviglio sino a quando, nel 2010, partecipai alla prima Leopolda. Da li' abbiamo fatto tante cose insieme delle quali conservero' un bellissimo ricordo".