Iv, Renzi 19mila € dai Benetton per uno speech. Un anno dopo il crollo Morandi

Iv, Renzi 19mila € dai Benetton. Un anno dopo il crollo del Morandi

Il caso del crollo del ponte Morandi costato la vita a 43 persone e la revoca della concessione di Autostrade alla famiglia Benetton, si arricchisce di nuovi dettagli. Nel mirino finisce il funerale di Gilberto Benetton, due mesi dopo la tragedia di Genova. Alla messa funebre - si legge sul Fatto Quotidiano - c'era il leader di Italia Viva Matteo Renzi, indignato del fatto che nessuno del governo avesse preso parte alla cerimonia. L'ex premier esprime “stima” per un imprenditore che “con i suoi fratelli ha creato un’azienda straordinaria” e “ha dato lavoro a migliaia di italiani”. Erano passati - prosegue il Fatto - due mesi e mezzo dal crollo. Il M5S, al governo con la Lega, chiedeva a gran voce la revoca della concessione. La popolarità dei Benetton era ai minimi storici. In un momento così difficile, insomma, la solidarietà del leader di Italia Viva non deve essere stata sgradita a Treviso.

Adesso si scopre che – come rivelato dal Fatto nei giorni scorsi – un anno più tardi, ai primi di dicembre, Matteo Renzi è intervenuto a un meeting sulle "eccellenze Made in Italy", organizzato a Firenze dalla 21 Investimenti Sgr, di Alessandro Benetton. La 21 investimenti ha versato a Renzi 19.032 euro, come compenso per il suo speech. Nella partita della revoca era stato molto attivo anche Matteo Renzi. Il 16 luglio, sull’ipotesi di un acquisto pubblico guidato da Cdp, dichiara: "I privati non saranno cacciati ma pagati". Il 10 gennaio 2021 la questione “Autostrade” compare nel documento dei “30 punti” con cui Iv motiva la crisi di governo.