Iv, Renzi: "Conte? Discorso sbagliato. Fiducia? La tentazione è di votare no"

Matteo Renzi è irritato dalle parole di Conte alla Camera e le considera un attacco personale. Ma nonostante questo tiene duro e invita anche i suoi a farlo. "Capisco perfettamente - si legge sul Corriere della Sera - che dopo quel discorso così sbagliato venga la tentazione di votare no, ma non dovete cadere nelle provocazioni, restiamo compatti, senza sbavature. Non dobbiamo avere paura di stare all’opposizione, anche perché questo governo non dura molto, è una maggioranza raccogliticcia e senza respiro a cui non faremo mai e poi mai da stampella". L’ex premier ringrazia tutti i suoi parlamentari: "State resistendo a ogni pressione. Conte si è preso la Polverini, lei gli ha dato il “soccorso nero”, e lui farebbe la maggioranza con chiunque pur di restare attaccato alla poltrona. Ma alla Camera ha preso un consenso risicato. Vogliono la mia testa, ma noi siamo determinanti nelle commissioni. Non dureranno molto".

Intanto per il leader di Italia Viva - prosegue il Corriere - non è da «sottovalutare» il «fatto nuovo» emerso in questi ultimi giorni. Ossia l’atteggiamento dei dem, «ai quali è mancato il coraggio che a noi non è mancato». Secondo Renzi «il Pd ormai è molto molto vicino al Movimento 5 Stelle», e questa linea di Nicola Zingaretti apre nuovi spazi a Italia viva. Spazi politici, ovviamente, ma c’è anche la tattica parlamentare da non sottovalutare e da preparare con cura: "Vedrete che Conte avrà difficoltà nelle commissioni".