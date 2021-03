Iv, Renzi si allea con il cdx.In Calabria e a Torino non appoggerà la sinistra

Matteo Renzi si sposta a destra. Almeno per quanto riguarda le elezioni Regioni e le Comunali. Vale a dire che Italia Viva, con ogni probabilità - si legge su Repubblica - sosterrà il candidato espresso dal cdx, sia in Calabria che per le Comunali a Torino. L'ex premier, si dice disposto a costruire un nuovo centrosinistra ma con forti dubbi sulla necessità di allargarlo ai 5Stelle. All’assemblea di Italia Viva, in programma domani, Matteo Renzi indicherà questa direzione di marcia. Sarà il giorno dell’orgoglio, per la piccola pattuglia di Iv, alla quale Renzi darà atto di aver resistito alle tentazioni di fuga verso altri lidi.

Il leader di Iv - prosegue Repubblica - è pronto ad accogliere l’invito rivolto dal neosegretario del Pd Enrico Letta a costruire una coalizione larga ma chiederà, sostanzialmente, di recidere il legame prioritario con i mai amati grillini. Di certo, nell’attesa di un’intesa strutturale per le Politiche, Italia viva non si farà molti scrupoli alle prossime Regionali e amministrative, concedendosi al miglior offerente: andrà probabilmente con il centrodestra in Calabria e a Torino e con il Pd e con Beppe Sala a Milano.