Iv, Renzi vola negli Usa per affari. Delimobil quotata in borsa a Wall Street

Iv, Renzi vola a Wall Street per affari. Delimobil quotata a New York

Ennesimo viaggio d'affari per Matteo Renzi. Questa volta la destinazione è New York negli Stati Uniti, dove l'ex premier prenderà parte - si legge su Repubblica - al lancio a Wall Stret della società italo-russa di car sharing Delimobil. il leader di Italia Viva ci andrà in quanto membro del cda. La scelta è destinata inevitabilmente a far discutere. L’obiettivo è quello di percorrere l’ultimo miglio della quotazione della società di car sharing. Sotto i riflettori, nel cuore della finanza mondiale, a sostenere l’ingresso ufficiale del gruppo nella Borsa newyorkese. È l’ultimo atto di un percorso che aveva avuto una tappa decisiva a inizio ottobre, quando il gruppo aveva depositato alla Sec — la Consob americana, vale a dire l’ente che regola la Borsa negli Stati Uniti — la richiesta di quotazione (IPO, offerta pubblica iniziale) e inviato il documento di presentazione.

Delimobil, d’altra parte, - prosegue Repubblica - ha interessi crescenti. La replica dell’ex presidente del Consiglio non prevedeva autocritica, ma rivendicazione della scelta: "Tutte le mie attività sono assolutamente disciplinate dalla legge e quindi come tali riguardano la mia sfera privata". Adesso il nuovo capitolo, con la scelta di presenziare alla quotazione a New York. Ieri sera, la puntata di Report si è occupata proprio delle missioni di Renzi in Arabia Saudita. E' spuntato anche un altro presunto viaggio negli Emirati Arabi a fine novembre 2020, finora rimasto inedito. Lo dimostrerebbe una foto del senatore su un volo Emirates.