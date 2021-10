Jonghi Lavarini e le foto con Meloni e Salvini: "Nessuno faccia finta di non conoscermi"

"Sono assolutamente indipendente e apartitico ma nessuno faccia finta di non conoscermi o, peggio, si permetta di offendere gratuitamente me e la comunita' di veri patrioti che, mio malgrado, in questo frangente, ho l'onore e onere di rappresentare". Lo scrive su Instagram Roberto Jonghi Lavarini, postando due fotografie che lo ritraggono insieme a Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

FDI: JONGHI LAVARINI, '5% VOTI DESTRA RADICALE FA GOLA A TUTTI'

"Il 5% di voti della "destra radicale" fa gola a tutti ed è indispensabile per vincere qualunque sfida bipolare, nei comuni e nelle regioni, come alle elezioni politiche", si legge nel post su Instagram di Roberto Jonghi Lavarini