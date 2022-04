Kherson adotta il rublo dal 1° maggio. Prima doppia valuta, poi addio grivnia

Il periodo di transizione durera' fino a quattro mesi



La regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, adottera' il rublo russo come valuta ufficiale a partire dal primo maggio. Lo ha affermato il vicepresidente dell'amministrazione militare-civile filorussa della regione, nonche' capo del comitato per il salvataggio della regione di Kherson "Per la pace e l'ordine", Kirill Stremousov.



Secondo quanto riferito questa mattina da Stremousov all'agenzia di stampa "Ria Novosti", il periodo di transizione durera' fino a quattro mesi, durante i quali il rublo e la grivnia (la valuta ucraina) circoleranno contemporaneamente nella regione. "Dopodiche' passeremo esclusivamente ai rubli", ha dichiarato Stremousov.

