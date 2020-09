"L'aggressione di Beppe Grillo al giornalista c'è stata"

Il video pubblicato da Beppe Grillo conferma che "l'aggressione c'è stata", secondo la redazione di 'Dritto e rovescio'. Nei giorni scorsi la trasmissione Mediaset aveva denunciato appunto una "aggressione" di Grillo nei confronti di un loro inviato e ieri sera il fondatore M5s aveva pubblicato un video delle telecamere di sorveglianza del locale sulla spiaggia dove è avvenuto il fatto. Immagini che, secondo Grillo, smentivano la versione di Mediaset. Luigi Di Maio aveva rilanciato su Facebook il video commentando: "L'attacco a Grillo è vergognoso, basta falsità e aggressioni al Movimento". Nel video si vede prima Grillo allontanare il microfono con delle manate, come era emerso anche dalle riprese di 'Dritto e rovescio'. Poi ad un certo punto l'inviato della trasmissione Mediaset riceve una spinta, barcolla verso le scale e poi scende i gradini quasi correndo, ma senza cadere. Questa mattina, su Twitter, arriva la risposta di 'Dritto e rovescio'. "Il video pubblicato nel blog di Beppe Grillo mostra in maniera evidente che c'è stata u'aggressione nei confronti dell'inviato Francesco Selvi. Attenzione quindi a giudizi troppo frettolosi. Ci vediamo in trasmissione giovedì e nelle opportune sedi".