L'Italia per la pace - ripudia la guerra. Campagna referendaria al via

DICHIARAZIONE DI ENZO PENNETTA, COMITATO REFERENDUM RIPUDIA LA GUERRA



Oggi inizia la campagna referenderaria L’ITALIA PER LA PACE - RIPUDIA LA GUERRA che partirà il 22 aprile in tutta Italia per chiedere UNA FIRMA AD OGNI CITTADINO ITALIANO contro l'invio di armi verso paesi in guerra, così come previsto dall’ART.11 della COSTITUZIONE ed evitare sia il rischio di guerra atomica, sia il crescente aumento delle spese militari che dovrebbero esser invece impiegate per il lavoro, la scuola, la sanità, la casa ed i trasporti.











Perché la scelta referendaria? Perché nonostante oltre il 95% dei media, tv e giornali siano orientati per le sanzioni e l’invio di armi; nonostante governo e larghissima parte del Parlamento pure, la stragrande maggioranza della popolazione è invece contraria. Puntiamo a raccogliere centinaia di migliaia di firme e ad obbligarli a sentire il parere del Paese.



Invito tutti a dare una mano, seguendo le modalità di partecipazione presenti sul sito: https://referendumripudialaguerra.it/

DA SABATO 22 APRILE

•Ci vediamo per firmare in tutte le piazze,

•nei Comuni capoluogo di provincia (per i residenti),

•nella piattaforma online https://referendumripudialaguerra.it/firma-online/