Breccia di Porta Pia, lettera GOI a Meloni: “Si rompa congiura del silenzio”

Il Gran Maestro Stefano Bisi scrive una lettera a Giorgia Meloni in commemorazione del XX Settembre

Nella ricorrenza del 20 Settembre, che il Grande Oriente d’Italia da sempre riconosce come data fondante della storia dell’Italia e di Roma, il Gran Maestro Stefano Bisi ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel 2016 aveva reso onore, con dichiarazioni ufficiali, ai bersaglieri che parteciparono alla Breccia di Porta Pia nel 1870.

"Ora che è presidente del Consiglio dei ministri – scrive Stefano Bisi- auspichiamo che possa rompere la congiura del silenzio che pare essersi abbattuta su questa data”. Il Gran Maestro aggiunge, “una data identitaria della nostra patria insieme al 25 aprile, Festa della Liberazione, e al 2 giugno, Festa della Repubblica”.

D'altro canto la lettera di Bisi funge chiaramente da promemoria per la Premier, la quale conosce il GOI. Quando era "solamente" leader di partito, l'attuale Presidente del Consigliolo scrisse nel 2016 per rendere omaggio ai bersaglieri del Grande Oriente d'Italia. "Speriamo, che lo faccia anche in questo anno 2023 in cui è presidente del consiglio dei ministri- Stefano Bisi scrive- "é una data su cui è calata la congiura del silenzio se non fosse per i massoni del Grande Oriente d’Italia e per qualche radicale che non dimenticano la Breccia di Porta Pia".