La Piazza fa rumore: l'inedito di Pinuccio Tatarella che piace alla Meloni

“La destra verso il futuro”, il libro inedito di Pinuccio Tatarella/ La videointervista al nipote Fabrizio

Fabrizio Tatarella, nipote di Pino, racconta in anteprima al direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, il libro inedito “La destra verso il futuro”. Il testo scritto dallo zio (fondatore di Alleanza nazionale e vicepresidente del Consiglio nel ’94), non era mai andato in stampa ed è stato ritrovato dai ragazzi della Fondazione Tatarella.

Per chi volesse leggerlo, il testo sarà presentato e distribuito a Ceglie Messapica (Brindisi) nella serata del 26 agosto, quando la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà ospite alla kermesse di affaritaliani.it “La Piazza”.

Ecco il libro in anteprima, guarda la videointervista a Fabrizio Tatarella