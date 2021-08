La Piazza, il programma di domenica 29 agosto

Dopo il successo della prima e della seconda serata, che ha visto protagonista ancora una volta Giuseppe Conte, nella sua prima uscita da leader del Movimento 5 Stelle, La Piazza di Affaritaliani.it torna domenica 29 agosto per la serata conclusiva della kermesse politica.

Sabato sera l'ex premier ha scelto la Piazza di affaritaliani.it (è la quarta volta consecutiva), prima di una serie di tappe che lo porterà in giro per l’Italia per arricchire il suo programma di governo in vista della convention organizzativa degli iscritti al M5S, rispondendo alle domande del direttore Angelo Perrino e di Lucia Annunziata.Domenica, invece, la serata conclusiva vedrà la partecipazione, in collegamento da remoto, del leader della Lega Matteo Salvini e di quello di Forza Italia Silvio Berlusconi. Interverranno, inoltre, Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato; Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana; Gianluigi Paragone, leader di Italexit; Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva; l’economista e manager finanziario Carlo de Simone, la presidente del Consiglio regionale pugliese Loredana Capone e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Programma 29 agosto

20:00 Silvio Berlusconi, Presidente Forza Italia (collegamento telefonico)

20:20 Matteo Salvini, Leader della Lega (video collegamento)

21:00 Licia Ronzulli, vicepresidente del Gruppo Forza Italia al Senato; Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana singoli Gianluigi Paragone, leader di Italexit; Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva; Carlo de Simone, economista e manager finanziario; Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia.

Ideato dal giornalista e direttore di Affaritaliani.it, Perrino, l’evento è organizzato da affaritaliani.it, in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica e l’associazione “La Piazza”.