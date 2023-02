Bonaccini nega di aver ritoccato le sopracciglia e la Rai taglia la bugia. VIDEO

La RAI taglia la bugia di Bonaccini (Pd) che dice il falso sulle sopracciglia. Ma Bruno Vespa lo sa?

Bonaccini deve ancora diventare segretario ma ha già coperture in RAI? E’ gravissimo che il servizio pubblico tagli la verità per proteggere quello che molto probabilmente diventerà il nuovo segretario nazionale del Partito democratico. La gente paga il canone RAI per avere notizie vere, non “rimaneggiate”.

Il caso dell’audio di Bonaccini tagliato a Porta a Porta. Noi lo abbiamo e ve lo facciamo sentire

Stefano Bonaccini va a Porta a Porta e dice di non essersi ritoccato le sopracciglia. Il video originale gli italiani forse non lo vedranno mai, almeno questa era l’intenzione di qualcuno in RAI, ma l’audio integrale per fortuna è arrivato alle agenzie di stampa che da lì attingono le notizie, come l'Adnkronos, un errore per chi ha fatto questo ritocco.

La verità è che ieri sera, dopo il caso del ritocchino alle sopracciglia scoperto da Affaritaliani, Bonaccini viene invitato dal noto talk condotto da Bruno Vespa su RAI Uno. La puntata è evidentemente registrata. Alla domanda di Vespa sul nuovo look del futuro segretario la giornalista Maria Latella chiede direttamente a Bonaccini se abbia fatto un ritocchino alle sopracciglia e lui, a bassa voce, risponde: “No!”. Latella con la voce stentorea annuisce: “No!”

A quel punto Vespa e Latella tergiversano sul cambio di look del segretario Pd e Bonaccini chiude il discorso dicendo: "Mi piacerebbe essere giudicato per quello che faccio tutti i giorni".

GUARDA IL VIDEO DOVE VIENE TAGLIATA LA RISPOSTA DI BONACCINI SULLE SOPRACCIGLIE RIFATTE

Adnkronos titola: “’No, non mi sono ritoccato le sopracciglia’. Così Stefano Bonaccini a Porta a Porta a chi gli chiede se si sia ritoccato le sopracciglia. ‘Mi piacerebbe essere giudicato per quello che faccio tutti i giorni’”. Ma la prima parte viene tagliata nel video RAI.

Qualcuno voleva coprire Bonaccini che aveva mentito agli italiani? Oppure non si capisce per quale motivo sia stata tagliata la puntata, se non per evitare figuracce legate al fatto che lui abbia platealmente detto di “No”, quando è palese che il ritocchino c’è stato. Basta guadare le foto del prima e dopo.

Un politico che dice una così palese bugia è grave. Cosa dirà Bonaccini quando avrà a che fare con questioni di Stato ben più delicate delle sue sopracciglia?

Stimiamo Bruno Vespa, che è forse tra i più bravi giornalisti italiani e chiedo prenda le distanze da ciò che ha fatto qualcuno alla RAI, non si sa bene chi.

Oramai la questione delle sopracciglia del segretario Pd sembra un Watergate in sedicesimi, all’italiana. Anche perché Bonaccini non ha statura di un Nixon e Nixon si racconta andasse molto fiero delle sue sopracciglia... vere però.

BONACCINI PRIMA





BONACCINI DOPO