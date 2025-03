La Russa difende Santanchè: "Suo diritto cambiare legale. Il giudice? Non scade, non è come lo yogurt"

Caso Santanchè, La Russa: "Cambio di avvocato? Su questo è sicuramente innocente"

Daniela Santanchè ha cambiato avvocato, una mossa quella della ministra del Turismo che ha fatto saltare l'udienza preliminare per l'accusa di truffa aggravata ai danni dell'Inps, il procedimento più delicato per la senatrice di FdI. Lei spiega la sua mossa così: "Non ho cambiato nessun avvocato, è una fake news. Il mio avvocato è Pelanda, ho aggiunto - dice - l'avvocato Salvatore Pino sostituendo il civilista perché qui si parla di penale. Cosa rispondo a chi dice che è solo una mossa per guadagnare tempo? Che dovrebbe leggere le cose. Anche io avrò il diritto di difendermi".

A sostenere la tesi di Santanchè si aggiunge anche il presidente del Senato e amico personale della ministra, Ignazio La Russa. "Ma quale strategia dilatoria? Capirei - spiega La Russa a Il Corriere della Sera - la polemica se Daniela Santanchè avesse fatto qualcosa per tirare il processo per le lunghe. Ma, da qui, non mi pare. Mi sembra una semplice questione di dialettica processuale. Capirei le polemiche - prosegue - se avesse cambiato il collegio. Ma lei ne ha solo aggiunto un altro".

Un tentativo di far ripartire tutto da zero, accusano dalle opposizioni: "L'udienza è a zero. La sua difesa si è limitata a chiedere i termini di difesa. Il giudice può concederglieli o anche no, visto che un avvocato c'è già. Di solito si fa. Il giudice non scade. Non è come lo yogurt. Su questo - conclude La Russa - non possiamo attribuire a lei alcuna colpa. Almeno su questo, è sicuramente innocente".