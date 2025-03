Processo Santanchè, colpo di scena: la ministra cambia avvocato (con quello di Cristiano Ronaldo) e fa saltare l'udienza

Processo Santanchè, colpo di scena

Salta l’udienza preliminare che avrebbe dovuto tenersi mercoledì 26 marzo, in cui la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, avrebbe dovuto comparire davanti alla giudice milanese Tiziana Gueli per l’accusa di truffa aggravata allo Stato sui fondi della cassa integrazione Covid destinati ai dipendenti della sua società Visibilia.

L’udienza, che avrebbe dovuto concludersi con la decisione della magistrata sul proscioglimento o sul rinvio a giudizio della ministra verrà posticipata. Ciò è dovuto al fatto che Santanchè ha sostituito uno dei suoi due avvocati, rimpiazzando Salvatore Sanzo con Salvatore Pino, che affiancherà Nicoló Pelanda. Come consuetudine in questi casi, Pino ha richiesto i termini di legge per poter esaminare approfonditamente il materiale processuale.

Di conseguenza, mercoledì la giudice Gueli si limiterà a rinviare l’udienza a data da destinarsi. A complicare ulteriormente la situazione, il 31 marzo la stessa Gueli cambierà ufficio, passando da gup a giudice del dibattimento nella 10ª sezione.

In tale scenario, si apriranno due possibilità: o il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, deciderà di assegnare a Gueli il procedimento, permettendole così di portarlo a termine, oppure l’udienza preliminare dovrà ripartire con un nuovo giudice al posto, appunto, della Gueli.