La Torino da mangiare e da bere. Chi è Paolo Damilano, candidato Cdx

"Mi chiamo Paolo Damilano, sono torinese. Sì, perché è molto più di un dato anagrafico: è un misto di carattere, storia, orgoglio, è una memoria stratificata di cui non è facile essere all’altezza, ma a cui nessuno di noi rinuncerebbe per nulla al mondo". Così si presenta su Facebook, Paolo Damilano, classe 1965, imprenditore e aspirante sindaco per il Centrodestra a Torino. L'investitura ufficiale da parte di tutti i partiti dello schieramento è arrivata solo qualche giorno fa, segno di una convinta, per quanto tardiva, adesione al progetto Torino Bellissima. Dal 1997 è alla guida della storica Cantina Damilano di Barolo, insieme al fratello Mario e al cugino Guido. Per compensare l'alcol si è dato anche alle acque minerali, con l’azienda Pontevecchio: sei differenti marchi (tra cui Valmora e Sparea) con cui i Damilano sono presenti sul mercato da oltre 40 anni. Quindi, ha completato il menù con il Pastificio Defilippis, uno dei più antichi pastifici d’Italia, il Bar Zucca, da oltre 50 anni uno dei punti di ritrovo nel salotto buono dei torinesi. Infine, anche un locale stellato: il Massimo Camia Ristorante. Con lui, sindaco o meno che sia, si mangia e si beve sicuramente bene. Niente da dire. Abbiamo raccolto alcune sue riflessioni su diversi temi in una sorta di dizionario tuitterale del Damilano pensiero.



#Amministrare

Amministrare una città vuol dire prendersi la responsabilità di lasciarla migliore a chi verrà dopo, ma soprattutto di renderla migliore per chi la vive. L’ambiente sarà il tema centrale.



#Bisogni

La scelta di candidarmi è la scelta di un imprenditore che sente il bisogno di restituire al suo territorio quello che ha ricevuto. Una città non è un'azienda, è vero: è molto di più.



#Buche

Le buche nelle strade devono essere una priorità. Non rappresentano soltanto un elemento importante per l'estetica e il decoro. Ma lo sono per la sicurezza: dai pedoni e ciclisti agli automobilisti.



#Caselle

Far rientrare la Città tra gli azionisti dell’aeroporto di Caselle è un passo fondamentale per la ripartenza dell’economia della nostra Torino.



#Cinema

Il cinema italiano è nato a Torino e ama la nostra città da sempre, anche perché sa valorizzarla in modo straordinario. Il sistema cinema a Torino è una squadra vincente che ha riportato a girare in città anche un regista che sa toccare il cuore come Silvio Soldini.



#Covid

Il Covid è stato come un bombardamento a tappeto, ora bisogna prendere una pala e tirare fuori chi è rimasto sotto le macerie. Insieme Torino sarà bellissima per tutti.



#Donne

Sarò sempre dalla parte delle donne. Sarò sempre dalla parte di chi non può scegliere, di chi non può decidere, di chi è vittima della violenza. Sono scelte da cui non possiamo prescindere. Non è questione di politica. Ma di essere umani.



#Gigahub

Fare di Torino un gigahub dell'auto a impatto zero, l'auto moderna del nostro futuro è una sfida decisiva e un'opportunità impossibile da non cogliere.



#Lavoro

Il lavoro non ha colore. È un valore che tiene insieme i territori, le città, le comunità. In questo momento storico la creazione del lavoro è un passo fondamentale per ricostruire il tessuto economico e il tessuto sociale dopo questa guerra al Covid. “Nessuno deve restare indietro” è il comandamento che può e deve unire tutte le forze politiche.



#Mamme

Le madri sono il collante, la forza, l’intensità, sono quelle che trasformano in serenità la sofferenza degli altri, la fatica e gli ostacoli in opportunità e rendono speciale la gioia.



#Murazzi

I Murazzi sono una ferita aperta per la città. Una straordinaria occasione mancata di valorizzare uno spazio unico da recuperare, per il valore storico e culturale e per la grande opportunità turistica che può rappresentare.



#PianetaTerra

La Terra è il nostro pianeta. Creatrice di vita e di opportunità di sviluppo. Non ritarderemo le scelte scomode, ma le intraprenderemo con l'obiettivo di farle diventare occasione di occupazione e di crescita economica. Questa Torino offrirà posti di lavoro in più ed è a portata di mano. Sarà innovativa, sostenibile, bellissima.



#Stellantis

La nascita di Stellantis è una grande opportunità per Torino. Il compito di chi crede in Torino sarà quello di valorizzare la città e di ottenere da questa storica intesa un’ulteriore spinta a crescere.



#Tav

Più che una priorità, la Tav è addirittura un’ovvietà. Per la nostra idea di Torino, che deve tornare ad avere il suo posto tra le capitali globali, dotarla di infrastrutture e trasporti all’altezza del suo ruolo è fondamentale.



#TorinoBellissima

Torino Bellissima, fatemi dire, è molto più di una lista civica. È anzitutto un progetto di rinascita. Torino deve ricominciare a produrre, a realizzare innovazione, a creare sviluppo sostenibile per le prossime generazioni, a garantire sicurezza e lavoro, ad attrarre capitali e persone. Torino deve tornare Bellissima perché, in realtà, Torino è obbligata, per storia e per rango, ad essere Bellissima.



#Vaccini

Il vaccino, anzi i tre vaccini approvati dalla scienza sono l’unica via certa verso la libertà, verso il ritorno in classe dei nostri ragazzi, verso la ripartenza delle attività, della vita. È inammissibile dire no.



#Whateverittakes

Per preservare il lavoro. Per attrarre investimenti. Per far ripartire l’economia. Per difendere i diritti di tutti. Per aumentare la qualità della vita. Per tutelare la salute. Per migliorare la sicurezza.