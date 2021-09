Lamorgese: rischio aumento terrorismo. Temo estremismi per i green pass

Il rischio terrorismo c'è, sono 20 anni dalle Torri gemelle. A dirlo è il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, durante la presentazione del Libro Blu dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, che ha messo in guardia sull'escalation di violenza nel paese, anche in merito alle proteste no vax contro il green pass. "La preoccupazione c'è perché i toni salgono sempre di più il rischio che ci siano estremismi che vanno a incidere sulle manifestazioni". "E' un rischio latente - spiega la titolare del Viminale - Una situazione difficile. Al G7 abbiamo valutato come mettere in piedi iniziative comuni" di prevenzione e contrasto. C'è un rischio di un aumento delle attività jihadistiche, latente, perché attualmente dobbiamo pensare ai lupi solitari, a persone particolarmenete disturbate o fragili , e su questo serve un'attenzione particolare".