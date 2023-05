Lazio, Rocca destina dieci dei 23 mln agli Angelucci. Sanità, giochi di potere

Lazio, la scelta di Rocca fa ancora più ricco Angelucci

La mossa del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è destinata a far discutere. Il neo governatore, infatti, ha deciso di destinare una grossa cifra, ben 23 mln di euro, per decongestionare i pronto soccorso, finanziando dei privati che possano aiutare nella gestione dei flussi. Ma quasi la metà di quei soldi - si legge su Repubblica -, 10 mln, andranno a gonfiare le casse delle aziende del deputato leghista Antonio Angelucci. Il presidente Francesco Rocca, che prima di essere eletto è stato presidente del CdA della Fondazione San Raffaele e alla guida di Confapi Sanità dove sedeva anche Giampaolo Angelucci, figlio dell’onorevole, ha annunciato venerdì scorso di aver dato una "prima importante risposta concreta" all’inferno che vivono i pazienti negli ospedali.

Parlando dei 350 posti letto acquistati per un anno dai privati, - prosegue Repubblica - dove accogliere quanti nelle strutture pubbliche attendono il ricovero anche per 46 ore a fronte delle 8 previste dalle linee guida nazionali, ha precisato che 22,8 milioni di euro consentiranno di "strappare l’infame maglia nera dei tempi di attesa nei nostri ospedali". Non ha però detto che 10,2 milioni andranno ad Angelucci, dove come membro del collegio sindacale, tanto nella San Raffaele quanto nella finanziaria Tosinvest, cassaforte del gruppo, lavora anche il suo direttore della direzione regionale Alessandro Ridolfi.