Lega: "Berlusconi contro lo Ius Scholae". E pubblica un video inequivocabile. Eccolo

Il video della Lega è inequivocabile: Berlusconi era contrario allo Ius Scholae



Durissimo affondo della Lega sullo Ius Scholae. Con una ufficiale il partito di Matteo Salvini ripropone un'intervista a Silvio Berlusconi nella quale il Cavaliere e fondatore di Forza Italia si dice non solo contrario allo Ius Soli ma anche allo Ius Scholae.



Proprio in questi giorni, invece, molti esponenti di Forza Italia avevano sottolineato come Berlusconi fosse d'accordo. Il video della Lega è inequivocabile: Berlusconi era contrario allo Ius Scholae.

ECCO IL VIDEO CON LE PAROLE DI SILVIO BERLUSCONI DA FABIO FAZIO