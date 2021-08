Lega, Casanova: "Emiliano equilibrato. Non è un suddito del Pd e di Letta"

"Emiliano ha speso quelle parole sulla Lega e su Salvini da persona equilibrata. E' un uomo con pensieri politici diversi dai nostri, ma certamente i suoi apprezzamenti sono quelli di un politico intellettualmente onesto, che non si ferma al colore politico, e quelle parole, poi ribadite, sono farina del suo sacco". Con queste parole Massimo Casanova, eurodeputato della Lega residente da tanti anni in Puglia e candidato del Carroccio più votato al Sud alle ultime elezioni europee, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le parole a La Piazza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano su Matteo Salvini e sulla Lega.

"Noi in Puglia siamo all'opposizione ma in modo ragionato e costruttivo, sempre per il bene della Regione e dei suoi cittadini. Non siamo quelli che vogliono distruggere tutto per poi non avere più nulla da raccogliere. Ai nostri consiglieri regionali abbiamo detto che i provvedimenti giusti della giunta Emiliano vanno votati, quelli sbagliati no. E' la stessa linea che abbiamo assunto a Roma a livello nazionale, una linea, quella di entrare nel governo Draghi, che certamente ci penalizza, ma l'abbiamo fatto per senso civico e per dare una mano al Paese in una fase particolare di transizione. Allo stesso modo, in Puglia, portiamo avanti un'opposizione costruttiva".

Casanova aggiunge: "Come Lega siamo lontani da Emiliano, ma sicuramente molto più lontani da Letta, che non solo non brilla ma è stato proprio una delusione. Quelle di Emiliano sono affermazioni di una persona che ha riflettuto bene e che probabilmente dice ciò che anche altri nel suo partito pensano ma non hanno il coraggio di dire. Ha ovviamente portato scompiglio in casa sua, lo sapeva e non ne ha avuto timore. Evidentemente non è un suddito del Pd e di Letta e quelle parole, da avversario politico, fanno piacere il doppio perché smontano la narrazione contraria del PD e confermano la bontà della nostra linea politica per il Paese e il grande lavoro portato avanti da Matteo Salvini" conclude.