Lega: "Castrazione chimica per chi violenta", emendamento alla riforma Nordio

Lega, Ostellari: "Con la riforma della giustizia arriverà la nostra proposta. Sarà su base volontaria per chi si vuole curare"

Il caso dello stupro di gruppo di Palermo sta provocando reazioni forti anche da parte della politica. La proposta della Lega è destinata a far discutere. Ad annunciare il provvedimento è il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari: "Noi della Lega - spiega Ostellari a La Stampa - abbiamo preparato un emendamento che prevede la castrazione chimica per chi violenta. Quando il disegno di legge Nordio-Piantedosi-Roccella arriverà alla Camera proporremo la nostra misura, a nome solo del Carroccio o di tutto il governo se ci sarà condivisione. È una soluzione rivolta a chi reitera il reato e ha dei problemi. Sarebbe solamente su base volontaria per chi si vuole curare".

Ostellari affronta anche il tema delle carceri: "Al momento - prosegue il leghista a La Stampa - si consentono al detenuto, in regime ordinario, quattro telefonate al mese. Intanto, di base, diventeranno sei. La vera novità è che il direttore dell'istituto penitenziario potrà andare oltre questo limite e permettere comunicazioni anche giornaliere, se lo riterrà opportuno. La decisione si baserà sulle relazioni scritte dagli educatori e dall'equipe d'osservazione. Anche quando il detenuto è appena entrato in carcere o magari in caso di soggetti prossimi alla scadenza".