Governo, Lollobrigida nella bufera: "I poveri mangiano meglio dei ricchi"

Governo, Lollobrigida e la gaffe al meeting di Rimini. L'ironia dell'ex mistro Orlando (Pd): "Dobbiamo fare qualcosa per aiutare i ricchi"

Francesco Lollobrigida è finito ancora una volta nella bufera per una frase pronunciata al meeting di Rimini che ha fatto infuriare le opposizioni e non solo. Il ministro dell'Agricoltura parlando delle differenze in termini di alimentazione tra Stati Uniti e il nostro Paese ha dichiarato: "In Italia abbiamo un'educazione alimentare interclassista: spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi perché comprano dal produttore e a basso costo prodotti di qualità". Le sue parole non sono passate inosservate e diversi esponenti politici le hanno criticate duramente.

Il Pd non perde tempo per evidenziarle. "Io mi occupo soprattutto di quegli italiani che fanno fatica a fare la spesa, sono tanti, nonostante abbia visto che purtroppo c'è qualche ministro che pensa che i poveri mangino meglio dei ricchi. Non c'è neanche bisogno delle parodie quando c'è un governo che vive su un altro pianeta", osserva la segretaria del Pd, Elly Schlein, dalla non lontana festa dell'Unità di Bologna.