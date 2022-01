Salvini lancia l'Opa su Forza Italia. Meloni boccia il piano leghista

Ipotesi congresso nella Lega entro l'estate o in autunno



Parte in salita il piano di Matteo Salvini di rilanciare il Centrodestra uscito frastornato e lacerato dalla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Il Consiglio federale della Lega, che si terrà domani in Via Bellerio a Milano, rilancerà la proposta della federazione sul modello del Partito Repubblicano statunitense. Si tratta, dietro le quinte, di un tentativo di Opa su quello che resta di Forza Italia, ormai divisa per bande e in attesa che Silvio Berlusconi riprenda in mano le redini del partito.

L'impressione è che la parte di azzurri che fa capo ai tre ministri del governo Draghi (Brunetta, Carfagna e Gelmini) stia ormai guardando con sempre maggior interesse al nuovo centro che, con la riforma proporzionale della legge elettorale, si dovrebbe coalizzare attorno a Casini raccogliendo da Renzi a Coraggio Italia fino a Calenda e Più Europa. Salvini, con la proposta della federazione, spera di trattenere una parte di Forza Italia, principalmente quella che fa riferimento alla senatrice Ronzulli, ma tutto dipende dalle scelte di Berlusconi. E la prima risposta di Tajani, dopo aver sentito telefonicamente l'ex Cavaliere che proprio oggi ha lasciato il San Raffaele, non è incoraggiante.



Se la porta degli azzurri è semi-chiusa, quella di Fratelli d'Italia è chiusa ermeticamente. Fonti vicinissime a Giorgia Meloni non hanno alcun dubbio: "Abbiamo già bocciato mesi fa la federazione, non se ne parla. Il Partito Repubblicano e Conservatore c'è già in Italia, siamo noi. Salvini cerca solo di prendersi un pezzo di Forza Italia per arginare il calo nei sondaggi". All'interno della Lega, poi, Salvini cerca di frenare le tensioni dopo la rielezione di Mattarella.



Da un lato c'è il malessere di Giorgetti per non essere stato sufficientemente protetto dal partito in un ruolo delicatissimo, la guida del dicastero dello Sviluppo economico, dall'altro i Governatori del Nord si muovono sempre più in autonomia, al di là delle dichiarazioni di facciata, rispetto al segretario. E qualcuno nel Carroccio torna a parlare di un congresso federale - con elezione del leader - da tenersi prima delle prossime elezioni politiche, o a poco prima dell'estate o in autunno. E voci, non confermate, ipotizzano una discesa in campo di Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, per contendere la segretaria a Salvini e spostare la Lega su posizioni più moderate con il possibile ingresso nel Ppe.