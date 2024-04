Lega, Crippa: "Vannacci? Le polemiche servono. Si vince o si perde insieme"

"I candidati nelle liste della Lega da Nord a Sud alle Isole, se eletti, andranno in Europa..."

"Oggi l'autonomia regionale differenziata è in discussione generale alla Camera. C'è già stato il passaggio al Senato e in commissione a Montecitorio, mi aspetto che il voto finale arrivi tra la prossima settimana e quella successiva". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vice-segretario della Lega Andrea Crippa. "E' consuetudine alla Camera che dopo la discussione generale tempo una o due settimane ci sia il voto finale. Sono ottimista che il via libera definitivo all'autonomia arrivi prima delle elezioni europee. Ma questo è un servizio al Paese e non certo un favore alla Lega".

Quanto alla candidatura di Giorgia Meloni come capolista di Fratelli d'Italia alle elezioni europee, anche se ovviamente non andrà in Europa ma resterà presidente del Consiglio, Crippa afferma: "I candidati nelle liste della Lega da Nord a Sud alle Isole, se eletti, andranno in Europa per portare il loro contributo a Strasburgo e a Bruxelles. Degli altri partiti e degli altri candidati non me ne occupo".

Poi ci sono le polemiche interne alla Lega per la candidatura da indipendente del generale Roberto Vannacci. Diversi esponenti, come il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ma anche Gianmarco Centinaio, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, sono stati abbastanza critici... "Vannacci è un candidato della Lega alle Europee dell'8-9 giugno, anche se non ha la tessera del partito. Ma ha idee molto simili alle nostre e sta dando un contributo forte girando l'Italia con l'obiettivo di avere un'Europa diversa da quella attuale. Il messaggio deve essere chiaro: si vince tutti insieme e si perde tutti insieme. Sono certo che tutti gli esponenti della Lega, dai ministri all'ultimo militante, facciano il massimo in campagna elettorale, come hanno sempre fatto. Certo è che le polemiche interne non aiutano la Lega. Già abbiamo contro le televisioni, quasi tutti i giornali e i massimi sistemi...le polemiche interne certo non aiutano la Lega a cambiare l'Europa. Ma, ripeto, sia chiaro fin da oggi: non passi il messaggio che se vinciamo siamo tutti bravi e se perdiamo ha perso Salvini. Si vince o si perde tutti insieme", conclude Crippa.