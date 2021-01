Lega, "Da Report falsificazione dei fatti. Più che giornalismo pare una fobia"

Intervento per Affaritaliani.it di Giulio Centemero, deputato e tesoriere della Lega, dopo il nuovo attacco di Report a Matteo Salvini ("Ha un patto segreto con Bossi. Risorse per mantenere lo staff del Senatùr in cambio della rinuncia a 6 mln di mancati pagamenti all'ex avvocato di Bossi").



Ogni teoria è buona per dar contro alla Lega. Non importa se il racconto proviene da un soggetto, parlo di Belsito, condannato definitivamente per appropriazione in danno della Lega nonché principale artefice dei danni subiti dal partito nel noto procedimento sui rimborsi elettorali. L’aver occultato nei rendiconti le appropriazioni in Suo favore, infatti, avrebbe determinato, secondo i giudici, l’inattendibilità dei rendiconti e il conseguente sequestro dei conti. Per non parlare di Brigandí condannato in primo grado per infedele patrocinio commesso proprio ai danni delle Lega e per autoriciclaggio.



Purtroppo devo constatare che nel nuovo anno, oltre che del covid, non ci siamo liberati di alcune brutte abitudini. La ricostruzione di Report è un’esemplificazione della manipolazione e falsificazione dei fatti buona solo per dar contro alla Lega. Qualsiasi cosa fanno gli esponenti della Lega: pagano fatture o non le pagano, transano o non transano, si costituiscono parte civile o la revocano, ottengono giustizia in tribunale o no, comunque hanno sbagliato e dei soldi sono spariti. Più che giornalismo pare sia una fobia contro la quale l’unico vaccino è la libertà di giudizio e di discernimento. Per cui cari amici mantenetevi vigili e non disperate i fatti hanno sempre la meglio sulle menzogne.