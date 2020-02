Lega, dieci mosse per salvare il turismo. Le proposte in esclusiva

Avete quantificato il valore della perdita per l'Italia nei settori turismo e agricoltura a causa dell'emergenza coronavirus?

"In questo momento quantificare risulta abbastanza impossibile. Abbiamo però riscontri molto pesanti che vanno da alberghi con tassi di riempimento vicini allo zero a agenzie di viaggio che stanno subendo decine di annullamenti anche per zone dove il coronavirus non è presente. Abbiamo esportatori che si vedono rifiutare la merce per il semplice motivo che arriva dall’Italia. Stiamo predisponendo, d’accordo con le associazioni di categoria incontrate nelle scorse ore, un piano straordinario sul turismo e sul Made in Italy in modo da presentare al Governo una proposta concreta".





Quali sono i principali interventi da mettere in campo per fronteggiare la crisi?

"Per quanto riguardo il turismo, che è il settore che sta pagando più di tutti questa situazione, abbiamo fatto numerose proposte. Una serie di proposte fiscali e di blocco dei pagamenti dei mutui, alcune proposte da presentare ad ABI per l’accesso al credito e altre più strutturali:

- adozione del codice identificativo per le strutture ricettive

- sospensione della direttiva bolkestein per le guide turistiche

- attivazione del DPCM del decreto Centinaio per gli stabilimenti balneari

- abbassare la soglia del TAX FREE SHOPPING per favorire il turismo altospendente

- abbiamo predisposto una lettera al Direttore Generale di UNWTO per invitarlo in Italia a vedere di persona la situazione

- promozione Italia con maggiori fondi a ENIT

- coinvolgimento delle comunità italiane all’estero per il turismo di ritorno

- sblocco delle gite scolastiche almeno nelle e dalle aree non soggette a virus e aiuto alle agenzie di viaggi coinvolte negli annullamenti

- detrazione fiscale alle famiglie che prenoteranno le loro vacanze estive in Italia

- voucher nel turismo percavevolare il lavoro occasionale nel settore









Siete pronti a lavorare con governo e maggioranza in un clima di unità nazionale?

"Siamo pronti a lavorare con chi ha proposte concrete intelligenti e sopratutto con chi, in questo momento, si isola dietro all’idea che chi sta in maggioranza ha sempre ragione e chi sta all’opposizione torto".