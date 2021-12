Lega, Morisi rientra in squadra. Salvini lo nominerà suo capo comunicazione

Lega, Salvini punta su Morisi. Non più per "la Bestia", cambio ruolo

Matteo Salvini tornerà presto a lavorare con Luca Morisi. Il leader della Lega ha deciso di riprendere nella sua squadra il suo ex social media manager. Il segretario vuole riservargli un nuovo ruolo: lo nominerà - si legge sul Fatto Quotidiano - suo capo della comunicazione. "Se vuole Luca Morisi può tornare a lavorare con me anche da subito. La mia porta è spalancata". Il segnale, Matteo Salvini, lo ha lanciato mercoledì sera, in prima serata, intervistato da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7. Ed è solo l’anticipa - zione di un annuncio che il leader della Lega farà a inizio anno, se il gip di Verona accoglierà la richiesta della Procura di archiviare l’ex guru della “Bestia”.

Un modo - prosegue il Fatto - per risarcirlo dopo le polemiche e le dimissioni dalla segreteria dei mesi scorsi e allo stesso tempo tenerselo vicino per gestire la comunicazione del partito a 360 gradi. Il ritorno ufficiale di Morisi, spiegano da via Bellerio, probabilmente si concretizzerà a fine gennaio quando il gip avrà deciso. Una nomina che non piacerà all’ala governista del partito, che a settembre aveva scaricato Morisi portandolo alle dimissioni. Il ritorno dell’ex guru della “Bestia” servirà a Salvini anche in vista della campagna referendaria sulla giustizia della prossima primavera: il leader del Carroccio vuole prendere il suo caso come esempio della "malagiustizia" italiana.

LEGGI ANCHE

Covid, scenario catastrofico: un milione di casi al giorno. Lockdown per mesi

Vaccino, "la prof 55enne è morta a causa di AstraZeneca". I periti senza dubbi