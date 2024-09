Lega: "Referendum sulla cittadinanza? Pagliacciata. L'intellighenzia di sinistra pensa ai migranti"

"La sinistra e il suo Caravanserraglio di cantanti politicanti non si smentiscono mai"

"Ci mancavano solo Ghali e Zerocalcare. Siamo alla follia. E' incredibile che la cosiddetta intellighenzia di sinistra abbia come unico pensiero oggi, 23 settembre 2024, quello di raggiungere quota 500 mila firme per il referendum per provare (non ci riusciranno mai) a regalare la cittadinanza facile agli immigrati". Lo afferma ad Affaritaliani.it Andrea Crippa, vice-segretario della Lega commentando l'annuncio che sono state raggiunte 300mila firme per il referendum sulla cittadinanza e l'appello di alcuni artisti per arrivare a mezzo milione entro il 30 settembre.



"La sinistra e il suo Caravanserraglio di cantanti politicanti non si smentiscono mai. E con questa iniziativa hanno finalmente gettato la maschera. Pensano solo e soltanto agli stranieri e ai presenti diritti che dovrebbero avere ma naturalmente zero doveri. Per questi personaggi sinistroidi l'Italia deve essere il campo profughi del mondo. Loro vogliono soltanto fare favori e regali agli immigrati e non pensano agli italiani".



Crippa aggiunge: "L'Italia è il Paese europeo che già vede il maggior numero di cittadinanze italiane all'anno consegnate a chi se lo merita veramente. La legge va bene e non si deve assolutamente toccare. Non c'è e non ci sarà discussione. Punto, discorso chiuso. Quella del referendum è l'ennesima pagliacciata che il Pd sicuramente sosterrà", conclude Crippa.