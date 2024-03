Lega, Romeo: "Nato in Ucraina? Chi lo dice perde la ragione. Guerra atomica"

Guerra Ucraina ed elezioni in Russia, intervista al capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo

"Inviare truppe Nato in Ucraina significherebbe perdere la ragione e superare quella linea rossa che ci porterebbe dritti verso la guerra mondiale e atomica". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo commentando le parole del presidente francese Emmanuel Macron, che insiste nel non escludere l'invio di militari della Nato in Ucraina, e all'indomani delle elezioni presidenziali in Russia vinte da Vladimir Putin.



"Servono intelligenze di pace come ha detto il Pontefice. Che il G7 sia l’occasione per aprire in modo formale la via diplomatica perché con l’avvio di negoziati si fermeranno anche le armi. Come ha detto Matteo Salvini, la Lega farà di tutto perché il 2024 sia un anno di pace, non se ne può più di guerre", conclude il presidente dei senatori della Lega Romeo.