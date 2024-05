Lega, Salvini: "Con Vannacci per cambiare radicalmente l'Ue che ha fallito"

Salvini: "Spero che tanti amici di Affaritaliani.it (che seguo da sempre) possano leggere il mio libro e magari dirmi se gli é piaciuto o meno proprio su queste pagine"

"Essere da oggi in 1.500 librerie in tutta Italia con un libro che racconta non solo passato e presente, ma soprattutto il futuro per cui lavoro per i nostri figli è una grande emozione, e spero che tanti amici di Affaritaliani.it (che seguo da sempre) possano leggerlo e magari dirmi se gli é piaciuto o meno proprio su queste pagine. Lo abbiamo presentato ieri insieme a Roberto Vannacci, generale ed ex comandante della gloriosa Folgore, attaccato e minacciato da tutte le sinistre, candidato dalla Lega in tutti i collegi delle prossime Europee". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini all'indomani della presentazione del suo libro "Controvento" con il generale Roberto Vannacci, candidato come indipendente nelle liste della Lega alle elezioni europee dell'8-9 giugno.



"L’obiettivo? Cambiare radicalmente questa Unione Europea che ha fallito, in mano a burocrati e banchieri, che tra tasse sulla casa, auto elettriche cinesi imposte per legge e clandestini in ogni dove, ha bisogno di aria nuova in quei palazzi. Per avere anche a Bruxelles un’Italia più forte e protagonista, non a rimorchio di Germania e Francia, occorre un Centrodestra unito, e per questo la Lega lavora e chiede i voti. Se qualcuno preferirà alleanze con la sinistra e Macron alla Lega e alla Le Pen, commetterà un gravissimo errore. Chi sceglierà la Lega ha una certezza: mai in Europa con la sinistra, Macron o Ursula von der Leyen", conclude il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.