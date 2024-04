Europee, Salvini presenta Vannacci: "Un generale per parlare di pace". Video

Vannacci: "In alto i valori di patria, sicurezza e confini"

"Mi piace avere un generale per parlare di pace: uno dei temi centrali del prossimo quinquennio in Europa sarà guerra o pace. Qualche leader europeo parla sciaguratamente di mandare nostri soldati a combattere fuori dai nostri confini: mai nel nostro nome un solo soldato italiano, europeo, a combattere e morire fuori dai confini. E magari il generale, che è esperto di difesa, dirà perché". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, alla presentazione del suo libro, sul palco con Roberto Vannacci al Tempio di Adriano.





Salvini, io e Vannacci coppia luciferina per la sinistra - Per la sinistra "questa è un'accoppiata luciferina, nella stessa sala Salvini e Vannacci...". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, alla presentazione del suo libro, sul palco con Roberto Vannacci al Tempio di Adriano.

Salvini, Vannacci si candida in Europa per cambiarla - "Ci sono 108 giornalisti accreditati, tanta roba, Roberto. Sicuramente c'è interesse per le comuni idee e l'idea di Europa che abbiamo. Il libro parla di Europa e Roberto si candida per andare a cambiarla". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, alla presentazione del suo libro, sul palco con Roberto Vannacci al Tempio di Adriano.



Salvini: centrodestra unito in Italia, ma in Ue su posizioni diverse - Le elezioni europee "non avranno la minima influenza sul governo italiano che durerà per i cinque anni della legislatura. Non c'entrano nulla con il rimpasto, col sottosegretario, con la nomina negli enti. È il governo scelto dagli italiani, ci lavoro benissimo, nel 2027 decideranno gli italiani. Ma a livello europeo siamo su posizioni diverse: spero che nessuno dica preferisco Macron alla Le Pen, farebbe un danno all'Italia e ai nostri figli". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, alla sua presentazione del suo libro a Roma con il generale Roberto Vannacci.



Salvini, le Europee non avranno influenza sul governo - "Le elezioni del 9 giugno non sono semplici elezioni. Ma non avranno la minima influenza sul governo italiano, che durerà tutti i cinque anni di legislatura. Non c'entra niente con rimpasto, presidenti di commissione, nomina degli enti... Però a livello europeo siamo su posizioni diverse, e spero che nessuno nel centrodestra perda l'occasione di un centrodestra unito come in Italia, magari dicendo 'preferisco Macron a Le Pen'". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, alla presentazione del suo libro, sul palco con Roberto Vannacci al Tempio di Adriano.



Ue, Salvini: Auto e case green? Sospetto che dietro ci sia Partito comunista cinese - "Casa e automobile non sono concetti sovranisti. La stessa Ue che per anni non ha fatto nulla per difendere i suoi confini, da Ventimiglia a Lampedusa", ha fatto "due norme che i nostri europarlamentari potranno smontare" nella prossima legislatura europea, quella riferita alle 'Case green' e allo stop ai motori endotermici dal 2035. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso della presentazione del suo libro 'Controvento', in corso al Tempio di Adriano Roma, a cui partecipa anche il Generale Roberto Vannacci, candidato alle Europee per la Lega. "Mi viene da pensare - ha aggiunto - che dietro qualcuna di queste scelte ci sia il Partito comunista cinese, perché altrimenti non si spiegano".



Salvini, più Europa ora è come dare marmellata a un diabetico - "Più Europa ora è come dire a un diabetico 'facciamoci pane e marmellata'". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, alla presentazione del suo libro, sul palco con Roberto Vannacci al Tempio di Adriano.



Vannacci, grazie Salvini per candidatura indipendente con Lega - "Grazie Matteo, dell'opportunità di essere qui e dell'opportunità di essere candidato come indipendente nell'ambito della Lega". Lo ha detto Roberto Vannacci, alla sua prima uscita pubblica accanto al leader della Lega Matteo Salvini, in occasione della presentazione del libro del vicepremier.



Europee: Vannacci, portero' in alto valore della patria, della sicurezza e dei confini - Sono "patria, confini, sicurezza e sovranita' nazionale i valori" che il generale Roberto Vannacci portera' in alto in vista delle elezioni europee. Lo ha detto il generale in occasione della presentazione del libro del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, "Controvento, l'Italia che non si arrende", in corso nel Tempio di Adriano, a Roma. L'Europa "ci sta offrendo un mondo che non riusciamo a riconoscere e di cui non ci sentiamo parte" e "stanno cercando di toglierci quei simboli identitari che danno la speranza di riconoscerci come cittadini europei", ha aggiunto. "I crocifissi, ad esempio, fanno parte della nostra vita e sono un segno identitario della nostra Europa", ma "questi segni sono stati diluiti quasi per dare l'immagine di un'Europa in cui tutti sono inclusi, ma" a cui "nessuno sente di appartenere", ha sottolineato.



Ue: Vannacci, difesa comune non inquini difesa nazionale - “Ci sono vari modi per organizzare la difesa comune, ma secondo me la soluzione migliore non è l’esercito comune. Gli eserciti sono strumenti che servono per la minaccia dell’uso della forza o l’uso della forza. Il concetto di difesa europea pone molti interrogativi. Non si deve inquinare la difesa nazionale a beneficio di una difesa comunitaria. Chi sarebbe poi a decidere che in caso di guerra magari devono andare in prima linea i lituani o gli ungheresi, che alcuni Paesi danno la tecnologia e altri gli uomini?”. Lo ha detto Roberto Vannacci, candidato alle Europee con la Lega, alla presentazione a Roma del libro di Matteo Salvini ‘Controvento’.

