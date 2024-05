Europee, Salvini: "Spero che nessuno nel Cdx sostenga il bombarolo Macron"

Lega, Salvini: "Toti? Mi auguro che Giovanni dimostri la propria innocenza"

Matteo Salvini si prepara ad affrontare il test decisivo delle elezioni europee. Dall'esito di quel voto potrebbero dipendere diverse cose anche all'interno del suo partito. "Spero - dice Salvini a Il Giornale - che nessuno nel centrodestra preferirà quel bombarolo di Macron all'equilibrata Le Pen". Il leader della Lega spiega la sua idea di Europa. "Meno invasiva e più concreta, capace di fare bene senza dilagare. Ora, invece, fa malissimo troppe cose. Penso alle follie di vietare la produzione di auto benzina e diesel dal 2035, alla direttiva casa che rischia di stangare gli italiani, alle scelte sbagliate contro agricoltori e pescatori, alla pessima gestione dei flussi migratori".

Salvini sulle alleanze in Ue ha le idee chiare: "Auspico - prosegue il vicepremier a Il Giornale - una maggioranza di centrodestra, senza sinistra, con una coalizione allargata sul modello di quanto ci ha insegnato Berlusconi". Sul caso Toti e le possibili conseguenze legate ai fondi europei è netto. "Spero che le iniziative della magistratura non abbiano conseguenze su alcuni lavori fondamentali. Abbiamo investito miliardi in Liguria, dal terzo valico alla diga, e la Liguria rappresenta un modello di efficienza come abbiamo dimostrato dopo il crollo del ponte Morandi. Quanto a Giovanni, spero possa dimostrare la propria innocenza".