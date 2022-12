Legge di Bilancio, esclusiva. Il testo sul quale il governo metterà la fiducia

Legge di Bilancio, l'ultima bozza messa a punto nella tarda serata di mercoledì 21 dicembre



La Legge di Bilancio, alla fine, è arrivata in aula a Montecitorio e subito scintille tra maggioranza e opposizione, dopo il lungo dibattito in Comissione Bilancio tra stop and go. Alla fine verrà messa la fiducia, che quasi certamente verrà votata nella giornata di venerdì 23 dicembre.



I tempi sono strettissimi: una volta ricevuto il via libera dell'emiciclo di Montecitorio, prima di Natale, il testo passerà al Senato per l'approvazione finale che dovrà avvenire entro il 31 dicembre se l'esecutivo vorrà evitare l'esercizio provvisorio.

Affaritaliani.it pubblica in esclusiva e anteprima l'ultima bozza del testo messa a punto nella tarda serata di mercoledì 21 dicembre dal governo e sulla quale, salvo qualche piccola modifica, il governo porrà la questione di fiducia in entrambi i rami del Parlamento. Di fatto, al 99% sarà il testo della Legge di Bilancio per il prossimo anno.