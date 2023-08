Legge di bilancio e lavoratori dello spettacolo: via libera al primo Cdm

Via libera al primo Cdm dopo l'estate, confronto tra maggioranza e opposizione anche sulla legge di bilancio

Torna a suonare la campanella del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. La riunione ha come ordine del giorno figurano un disegno di legge di ratifica ed esecuzione "dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021; un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021".

Ma non solo. Anche "il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma, il 22 novembre 2017, con dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021; il decreto legislativo sul riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo (esame preliminare)".