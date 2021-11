Leopolda, Renzi chiude a Letta e Conte. Margherita 2.0 con Carfagna leader?

Renzi alla Leopolda: "No a Lega-FdI, no a matrimonio con Letta e Conte"

"Alle elezioni non mi alleerei con Salvini e Meloni ma neppure con Letta e Conte, che hanno fatto un matrimonio populista. Mi alleerei con i riformisti europei". Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, lo ha detto al Tg2 prima del suo atteso discorso alla Leopolda. Renzi definisce Salvini e Meloni "sovranisti antieuropeisti". A proposito dell'inchiesta sulla Fondazione Open, Renzi afferma: "Noi non abbiamo toccato un centesimo di danaro pubblico. Quelli che hanno preso le mazzette sui banchi a rotelle, sulle mascherine, sui ventilatori cinesi malfunzionanti, perche' non fanno un bel confronto all'americana? Noi ci siamo". Per l'ex premier "Italia viva e' il centro della politica italiana".

Renzi alla 'Leopolda': "Orgogliosi aver portato Draghi, sul Quirinale noi l'ago della bilancia"

"Non siamo qui perche' siamo contro i populisti, eppure siamo contro i populisti. Non siamo qui contro i sovranisti, eppure siamo contro i sovranisti. Siamo qui perche' abbiamo dei valori. La cosa piu' bella non e' aver salvato il Paese dall'esperienza tragicomica populista facendo arrivare Draghi, cosa di cui siamo orgogliosi, ma di aver creduto in un gruppo di ragazzi e ragazze". Con queste parole Matteo Renzi ha aperto i lavori della Leopolda. Renzi, al Tg2, dice di non volersi alleare con i sovranisti Salvini e Meloni, ma neppure "con il matrimonio populista Letta e Conte". Renzi e' molto duro con Conte: "Di Maio cerca tutti i giorni di fargli le scarpe. Conte va capito. Era abituato a dare la linea al Tg1... Fuortes dia almeno Rai Gulp a Giuseppe Conte. Lanceremo una petizione per questo". L'ex premier toscano ritiene che "Italia viva sia il centro della politica italiana". Mentre sul Quirinale Renzi definisce Italia Viva "l'ago della bilancia".

Renzi lavora al grande centro Margherita 2.0. Mara Carfagna possibile leader

Intanto Renzi starebbe lavorando all'operazione grande centro. Il Corriere della Sera spiega chi potrebbero essere i soggetti coinvolti: "c’è Carlo Calenda, con cui il rassemblement liberal è andato già in porto in Europa". Poi "+Europa con Della Vedova, Bonino e soprattutto quel pezzo di FI contrario ai flirt sovranisti con Salvini e Meloni. Nell’operazione oltre, insomma, è vitale un passo indietro dei troppi aspiranti leader. E il profilo per convincere i "galli" a farlo ha un nome e un cognome. La ministra (forzista) per il Sud Mara Carfagna — donna, moderata e apprezzata bipartisan — è più di una suggestione per il futuro prossimo". Una sorta di Margherita 2.0.