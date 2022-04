Letta: "La destra vuole le elezioni. Non può prendere schiaffi solo il Pd"

Governo, Letta: "Alcuni annusano le elezioni con troppo anticipo"

"Non si può immaginare in un momento come questo di mettere a rischio la tenuta del governo. Mi sento di chiedere a tutti responsabilità, noi ce la mettiamo ma fino a un certo punto…nel senso che non possiamo essere quelli che prendono uno schiaffo e basta". Così Enrico Letta a “Mezz'ora in piu'”. "Ho l'impressione che ci siano forze politiche che forse annusano le elezioni politiche con grande anticipo. Le elezioni ci saranno nel 2023”. Ha aggiunto Letta, facendo riferimento a coloro che stanno conducendo la battaglia sul "catasto giustizia”. “Sono discussioni che si fanno, noi siamo al tavolo. Su questi temi la destra ha avuto un atteggiamento che rigetto", ha aggiunto il segretario del Pd.

Elezioni in Francia: “Se vince Le Pen, sarà una conquista anche per Putin”

Se Marine Le Pen dovesse vincere le presidenziali francesi "sarebbe una vittoria molto maggiore per Putin che conquistare l’Ucraina”. ”Noi siamo alternativi a chi in Italia sta con Le Pen e Orban, che sta bloccando sanzioni alla Russia", ha rivendicato il segretario dem, ribadendo la necessità di una difesa europea forte, così da limitare la dipendenza dagli Usa. "Credo che l'Europa si sia comportata con una unità molto maggiore di quanto ci si potesse aspettare. Sono state importanti la visita di Metsola e von der Leyen. L'Europa ha fatto una scelta di campo molto significativa: stare dalla parte degli oppressi. Ora dobbiamo chiederci quanto noi siamo disposti a pagare e mettere in campo misure compensative affinché' il dramma non diventi anche una terza recessione. Per fare questo c’è bisogno di un'intesa europea: qui sta il nocciolo della questione", ha aggiunto Letta.

In merito alla posizione del Pd sul conflitto in Ucraina, Letta risponde che “quando un Paese in Europa invade il Paese vicino per regolare con la violenza questioni che vanno regolate con il diritto, per noi sono in gioco i principi basilari. Uno può anche immaginare di perdere dei voti ma la dignità non la riprendi più". Sulla questione del gas l'Europa deve dovrà prendere le decisioni più importanti: “la vera discussione sarà sulle prossime sanzioni. Ogni giorno noi europei paghiamo un miliardo di euro a Putin per avere le sue fonti di energia e questo va cambiato. Putin oggi non è più un partner come prima, è diventata una minaccia, ha sottolineato Enrico Letta.

Letta: “Ho fiducia nella leadership di Conte”

Interrogato sui rapporti con il M5s e con Giuseppe Conte, Letta ha confermato di credere nella possibilità di un’intesa grazie al dialogo. "Alle Amministrative di giugno andremo molto più insieme e che alle Amministrative di ottobre. Noi dobbiamo fare alleanze e non le faccio certo con chi appoggia Le Pen".

