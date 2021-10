Letta, maggioranza Ursula per il Colle. Summit global con Scholz e Trudeau

Da una parte la maggioranza alla Ursula con Forza Italia. Dall'altra un meeting da sinistra global con Olaf Scholz e Justin Trudeau. Giornate piene per Enrico Letta. Come riporta la Stampa, il segretario del Partito Democratico è d’accordo con Calenda su Gentiloni candidato alla presidenza della Repubblica, con Draghi a Palazzo Chigi fino al 2023 grazie a una maggioranza "Ursula" insieme a Forza Italia. "Ed è sulla «maggioranza Ursula» che il Pd punterà per la partita del Colle: eleggere un candidato con i voti di centrosinistra e della destra moderata, può segnare una svolta. Non pregiudicherebbe la tenuta del governo e potrebbe preludere ad un accordo su una legge elettorale proporzionale", scrive la Stampa.

Letta, Scholz, Sanchez, Trudeau e Ardern tutti insieme a Roma

Allo stesso tempo, Letta organizza un meeting da sinistra globale. "Olaf Scholz, Pedro Sanchez, Justin Trudeau ed Enrico Letta insieme, sullo stesso palco. In collegamento dalla Nuova Zelanda, la giovane premier Jacinda Ardern" tutti insieme a Roma sullo stesso palco, scrive Repubblica. "In comune hanno lo stesso destino, tranne l’italiano che però a quello ambisce: governano tutti con una coalizione di centrosinistra. E un appuntamento, venerdì prossimo a Roma, che per il Pd è un inedito assoluto: riunire i leader del progressismo mondiale per discutere di futuro. E fare squadra".