Letta: "Sono stato troppo ingenuo. Calenda ha scambiato Twitter per la realtà"

Pd, Letta: "Calenda ha fatto un regalo alla destra, sono esterrefatto"

Enrico Letta deve ricominciare da capo. Lo strappo di Calenda lo costringe a cambiare starategia in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Il segretario del Pd è durissimo nei confronti del leader di Azione che in diretta tv a Mezz'ora in più su Rai Tre ha comunicato di non voler rompere con i dem. "Da Calenda - spiega Letta alla Stampa - un regalo alla destra, non mi ha nemmeno chiamato, l'ha detto a Franceschini e poi sono stato io a contattarlo dopo. Se un politico, un uomo di Stato, fa saltare gli accordi che ha firmato perché ha cambiato idea non c’è più politica, siamo su Twitter, dove si può cambiare idea ogni minuto. Ecco, credo che Calenda abbia scambiato Twitter con il mondo reale. Ragiona come se non conoscesse il funzionamento della legge elettorale. Calenda può stare, secondo quello che lui stesso ha detto, solo in un partito che guida lui, in una coalizione di cui è il solo leader e in cui non ci sia nessun altro. Calenda può stare solo con se stesso".

"Col senno di poi - prosegue Letta alla Stampa - sono stato troppo ingenuo. Ma sono esterrefatto. Nuove alleanze? I 5 stelle si sono assunti la gravissima responsabilità di aver fatto cadere Draghi. Lo hanno fatto senza alcuna capacità di capire la slavina che avrebbero provocato, in modo irresponsabile, e questo ha sancito una rottura di rapporti insanabile. Per quanto ci riguarda le alleanze sono chiuse e definite. È stato fin troppo complicato. Ora pensiamo solo alla campagna elettorale, a parlare dei nostri temi, a incontrare le persone. Abbiamo 600 feste dell’Unità in corso in tutt’Italia. Non dico che le farò tutte, ma tantissime. Renzi? Come Calenda non sa stare dentro un gioco di squadra. O comandano loro o portano via il pallone Non hanno strategia".