Liguria, la proposta della Regione: “Elezioni il 27-28 ottobre”

Il presidente ad interim della Regione Liguria, Alessandro Piana, ha annunciato che la data proposta per le elezioni regionali è il 27 e 28 ottobre, in conformità con l’articolo 126 della Costituzione, che prevede lo svolgimento delle elezioni in due giorni, domenica e lunedì. Tuttavia, Piana ha sottolineato che questa data potrebbe subire modifiche qualora il Governo decidesse di emanare decreti legge per l’accorpamento delle elezioni regionali con altre consultazioni.

All’uscita dalla Corte d’appello di Genova ha dichiarato Piana: “Abbiamo adempiuto ai nostri obblighi secondo i termini di legge e abbiamo presentato l’intesa per la data delle elezioni. Ora attendiamo la conferma ufficiale nei prossimi giorni”.