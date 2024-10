Liguria, Traversi (M5s): "Sfida all'ultimo voto, assurdo dopo il caso Toti"

"Sarà una sfida all'ultimo voto". A tre giorni dal voto in Liguria, Roberto Traversi, deputato e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, analizza la prima di un trittico di elezioni Regionali che comprende anche Emilia-Romagna e Umbria. "Un'altra Liguria è possibile" secondo Traversi. Specialmente dopo l'inchiesta che ha portato alle dimissioni del Governatore Giovanni Toti: "Una vicenda che in un Paese normale non avrebbe nemmeno messo in discussione la nostra vittoria".

⁠Onorevole Traversi, qual è l’umore del centrosinistra alla viglia del voto?

L’umore è naturalmente alto perché stiamo impiegando ogni energia per far conoscere i nostri programmi e le nostre ambizioni per un’altra Liguria. Siamo determinati a raggiungere l’obiettivo di conquistare la Regione.

⁠Che importanza ha il voto in Liguria sulla politica nazionale?

Un voto regionale difficilmente incide sui destini del Governo, ma ovviamente il risultato di tre regioni può rappresentare un termometro rispetto all’attività di questo Governo. Magari non lo fa vacillare ma può trasmettere segni di cambiamento, come avvenuto con la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna.

⁠I sondaggi danno Orlando in leggero svantaggio? Colpa delle divisioni dentro il Campo Largo?

I sondaggi sono in realtà molto contrastanti e tendono a segnalare una sfida all’ultimo voto, nella quale saranno determinanti gli indecisi.

⁠Come Movimento 5 Stelle come avete preso la mancata partecipazione di Italia Viva al voto?

La mancata partecipazione di IV è frutto della determinazione del M5S che non ha inteso partecipare alla competizione elettorale con una forza politica che voleva contemporaneamente essere in maggioranza in Comune e far parte di una coalizione attualmente di opposizione.

Quanto inciderà sul voto il caso Toti?

Una vicenda di questo tipo, in un paese normale, non avrebbe dovuto mettere nemmeno in discussione la vittoria del centrosinistra e del M5S. Ma evidentemente, allo stato attuale, la loro narrazione è talmente senza pudore, da fingere che nulla sia successo e che il patteggiamento non sia un’assunzione di responsabilità.