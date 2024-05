Liliana Segre demolisce il premierato: "Aspetti allarmanti, non posso tacere"

Segre: "Dominio assoluto del capo del governo"

"Non dubito delle buone intenzioni della cara amica Elisabetta Casellati, ma poiche' a mio giudizio il ddl Costituzionale proposto dal governo" sul premierato "presenta vari aspetti allarmanti, io non posso e non voglio tacere". Lo ha detto in Aula di palazzo Madama la senatrice a vita Liliana Segre.

Segre, da premierato drastico declassamento del Capo dello Stato - "Ulteriore motivo di allarme e' provocato dal drastico declassamento che la riforma produce a danno del Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato infatti non solo viene privato di alcune fondamentali prerogative, ma sarebbe fatalmente costretto a guardare dal basso in alto un Presidente del Consiglio forte di una diretta investitura popolare". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, intervenendo in Aula del Senato sul premierato.

Segre, con premierato dominio assoluto del capo del governo - Con la riforma costituzionale sul premierato il rischio e' che "tutto", dalla scelta del Capo dello Stato fino al "controllo della Corte Costituzionale e degli altri organismi di garanzia", finisca "sotto il dominio assoluto di un capo del governo dotato di fatto di un potere di vita e di morte sul Parlamento". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, intervenendo al Senato sul premierato.