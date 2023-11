Lollobrigida e Urso verso Bruxelles: rimpasto Meloni dopo le Europee

Rimpasto di governo

Lo scorso quattro novembre Giorgia Meloni, in un anticipazione dell'ultimo libro di Vespa, alla domanda se qualche volta le viene voglia di fare un rimpasto di governo, ha risposto: “Mai”. Non ci si aspettava certo che rispondesse di sì.

E, infatti, le voci raccolte da affaritaliani.it dicono tutt’altro rispetto a quello che la premier ha dichiarato pubblicamente. Secondo alcuni rumors Meloni metterà mano al governo dopo le elezioni europee. Fratelli d’Italia, che sarà determinante nella formazione della prossima maggioranza europea, ha intenzione di candidare Francesco Lollobrigida e Adolfo Urso, rispettivamente ministro dell’Agricoltura e del Made in Italy.

Al posto di “Urss”, come viene simpaticamente definito da qualche addetto ai lavori, per la sua propensione a promuovere politiche anti-multinazionali, si scalda Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la funzione di coordinatore della comunicazione del governo. Un fedelissimo di Giorgia Meloni, che lascerebbe Palazzo Chigi per occupare un posto strategico come l’ex ministero dello Sviluppo economico.