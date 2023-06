Lula a Roma vede Meloni, poi abbraccio col Papa: sul tavolo la guerra Ucraina

Lula a Roma, ricevuto al Quirinale da Mattarella. L'abbraccio con Papa Francesco, poi l'incontro con Meloni

Quella di oggi è stata una giornata densa di incontri per il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, giunto a Roma in visita ufficiale per essere ricevuto dalla premier Giorgia Meloni. L'incontro con la presidente del Consiglio, programmato per le 17.00, segue l'appuntamento del primo pomeriggio con Papa Francesco e quello di stamattina con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, prima ancora, quelli con la segretaria del Pd Elly Schlein e l'ex premier Massimo D'Alema.

A Palazzo Chigi l'incontro tra Lula e Giorgia Meloni

L'incontro tra Giorgia Meloni e Luiz Ignacio Lula da Silva a Palazzo Chigi è durato oltre un'ora. Sul tavolo i grandi temi dell'attualità, con un focus sul conflitto in Ucraina.

Lula a Mattarella: "Rafforzare le relazioni tra i due Paesi"

In mattinata il capo di Stato brasiliano, accompagnato dalla sua first lady, è stato accolto al Quirinale da Sergio Mattarella: prima gli onori nel cortile del palazzo presidenziale, poi i due presidenti si sono diretti all'interno per il colloquio privato e si sono intrattenuti per la colazione. "La sua presenza a Roma è un onore per la Repubblica italiana e per me è un gran piacere dare il benvenuto a lei e alla delegazione che la accompagna. In realtà è devo dirle bentornato, perché lei ha incontrato al Quirinale due miei predecessori, sono molto lieto che torni al Quirinale come presidente del Brasile". Così Mattarella nel corso dell'incontro con Lula.