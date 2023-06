Politica

Martedì, 20 giugno 2023 Meloni a Parigi per portare Expo 2030 a Roma. Incontro con Macron La premier di fronte all'Assemblea Generale che deciderà la città per Expo 2030. Incontro all'Eliseo per discutere con il presidente francese di Ue e Ucraina di redazione politica