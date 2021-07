M5S, accordo Conte-Grillo sullo statuto. E' finita (per ora) la telenovela

E' finita, almeno fino alla prossima lite, la telenovela M5S. Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno trovato l'accordo dopo nove giorni di trattative. Lo ha annunciato Vito Crimi all'inizio dell'assemblea con i parlamentari.

Così la nota ufficiale: "Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno definito concordemente la nuova struttura di regole del M5S. Il Movimento si dota così di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal comitato dei sette che Grillo e Conte ringraziano. Una chiara e legittimata leadership del MoVimento 5 Stelle costituisce elemento essenziale di stabilità e di tenuta democratica del Paese. Grillo e Conte si sentiranno ancora nei prossimi giorni per definire insieme gli ultimi dettagli e dare avvio alle procedure di indizione delle votazioni".

Soddisfazione da parte di Luigi Di Maio: "Abbiamo sempre creduto nel dialogo e nella mediazione invece che nello scontro e nella polemica. @GiuseppeConteIT e @beppe_grillo hanno appena concordato di dare il via al nuovo corso del @Mov5Stelle. Grazie ai sei amici con cui abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo. Si riparte". "Grazie a chi e' rimasto in silenzio, aspettando questa assemblea per un confronto trasparente. Fino ad oggi non avevo detto nulla sul tema, proprio perche' speravo ci potesse essere un dialogo non a mezzo social. Ma un confronto serio tra di noi. Come da sempre avviene nel Movimento. E ringrazio tutti coloro che hanno scelto di aspettare questo momento per dire come la pensano". Lo ha detto, a quanto si apprende, ai gruppi M5S il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Beppe Grillo e Giuseppe Conte "hanno definito concordemente la nuova struttura di regole del Movimento cinque stelle". Lo scrive su Facebook il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli. "Il Movimento - prosegue il post - si dota cosi' di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante e' stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal comitato dei sette che Grillo e Conte ringraziano. Una chiara e legittimata leadership del Movimento cinque stelle costituisce elemento essenziale di stabilita' e di tenuta democratica del Paese. Grillo e Conte si sentiranno ancora nei prossimi giorni per definire insieme gli ultimi dettagli e dare avvio alle procedure di indizione delle votazioni".



"Il lavoro di questi giorni si e' concluso. Ognuno di noi ha fatto la propria parte per il bene del Movimento e l'accordo sul nuovo statuto segna un punto decisivo per il rilancio di cui tutti conosciamo bene l'urgenza". Cosi', su Facebbok, Roberto Fico. "Con lo stesso spirito, con il lavoro di squadra, con la capacita' di venirsi incontro possiamo fare tanto. E possono farlo Beppe Grillo e Giuseppe Conte, che ringrazio", aggiunge il presidente della Camera. "C'e' pero' ora bisogno - riprende Fico - del contributo di tutti: i parlamentari che quotidianamente portano avanti proposte e battaglie, i consiglieri comunali e regionali impegnati nelle istituzioni ventre a terra, i sindaci sempre in prima linea e decisivi nel rapporto con i cittadini, e tutti gli attivisti che sono il collante col territorio". "E' arrivato il momento di metterci a remare tutti insieme, con l'orgoglio per quello che siamo stati capaci di fare in questi anni e con la convinzione, anzi la certezza di poter fare ancora tanto. Un ringraziamento sincero a Luigi, Vito, Davide, Ettore, Tiziana e Stefano per il prezioso lavoro di questi giorni", conclude.