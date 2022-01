M5s, Casaleggio Associati in profondo rosso. Licenziamenti e addio alla sede

M5s, Casaleggio Associati: voci di società in liquidazione

Il M5s non vive un gran momento, il calo dei consensi e le inchieste che riguardano il garante Beppe Grillo non stanno certo aiutando il partito guidato da Giuseppe Conte. Ma tra chi se la passa male si aggiunge anche un'altra figura di spicco dello storico gruppo, si tratta - si legge sul Corriere della Sera - di Davide Casaleggio, figlio del fondatore del Movimento Gianroberto. La sua società, quella della celebre piattaforma Rousseau, da cui in passato transitava ogni singola decisione politica presa con la consultazione degli iscritti, è in grave difficoltà economica. Secondo alcun e indiscrezioni, la Casaleggio Associati starebbe addirittura considerando la messa in liquidazione.

Le voci che circolano con insistenza - prosegue il Corriere - sia in ambito parlamentare sia in ambienti milanesi, per ora non trovano conferme. Ciò che appare certo è che negli ultimi mesi c’è stata una riduzione del personale e che la sede (di oltre 450 metri quadrati) nel cuore di Milano, vicino a corso Monforte, inaugurata pochi mesi prima delle Politiche del 2018, è stata dismessa e, addirittura, secondo alcuni rumors sarebbe già disponibile per nuovi affittuari da alcuni mediatori immobiliari. Ora le indiscrezioni parlano di un bivio: chiudere o continuare con un nuovo percorso.

