M5S, Casaleggio stronca Conte. "Leader? Finora solo mediatore"

"Conte leader M5s? Ignoro che idee abbia, per ora ha solo mediato tra M5s, Pd e Lega. Non si e' mai intestato una battaglia politica. Vediamo quali sono le sue proposte e se e' il caso di condividerle". Cosi' Davide Casaleggio intervistato da La7.



Casaleggio: no partecipazione da basso ?Non è M5s ma nuovo partito - Il Movimento Cinquestelle si è sempre caratterizzato per "il principio di partecipazione dal basso in cui tutte le scelte importanti, dal programma alle alleanze, sono basate sugli iscritti" ma ora "se questo principio non fosse rispettato non si parlerebbe di una evoluzione del Movimento ma della creazione di un partito nuovo come ce ne sono stati tanti nella storia della Repubblica". Lo ha detto il presidente dell'associazione Rousseau Davide Casaleggio intervistato al Tg de La7.