M5s: Conte, Grillo, Di Maio, Di Battista. Chi vedi bene come capo? VOTA

Conte contro Grillo. Grillo contro Conte. Lo scontro finale per la leadership dei 5 Stelle è in atto. La popolarità dell'ex premier pesa tanto e i 5 Stelle hanno bisogno di consenso vista la calata verticale degli ultimi anni. Ma Grillo è sempre il padre fondatore dei pentastellati. La base è divisa. Così come i gruppi parlamentari. Con chi stare? Tanti pentastellati potrebbero entrare nell'ufficio di presidenza di Giuseppe Conte se l'operazione dovesse andare in porto. Ma c'è già chi immagina scenari alternativi qualora andasse male. Chi farà il capo politico se Conte molla? E' la domanda che circola.

Beppe Grillo non sembra voler riprendere la guida del timone nonostante le resistenze nel cedere il ruolo di Garante e di "giudice di ultima istanza" nelle decisioni politiche dei 5 Stelle. Giuseppe Conte sarebbe il capo politico naturale - su questo ci sono pochi dubbi - del nuovo Movimento 5 Stelle di governo. Lui ha escluso una "diarchia" con Grillo ma per qualcuno potrebbe essere proprio questa la soluzione. Luigi Di Maio ha rassegnato le sue dimissioni nel gennaio del 2020 dopo 3 anni di leadership che lo hanno logorato. Alessandro Di Battista è ri-partito da poco per il Sud America e a oggi sembra più un corpo estraneo. Le amministratrici donne e giovani di Torino e Roma, Chiara Appendino e Virginia Raggi? La prima è un profilo che piace molto agli attivisti e ai dirigenti. Ha già detto che non si ricandiderà per la guida della Mole Antonelliana. La romana invece è impegnatissima nella campagna elettorale capitolina e ha dimostrato di avere carattere.

Restano i nomi dei volti storici come quello di Paola Taverna, vicepresidente del Senato e attivista di lungo corso. Stefano Patuanelli, ex capogruppo al Senato e due volte ministro. Un profilo istituzionale apprezzato anche dalle altre forze politiche. Danilo Toninelli, lombardo doc, anche lui grillino da sempre. Da ministro ha fatto molto discutere. C'è anche il presidente della Camera Roberto Fico, molto vicino a Grillo ma che piace anche alla sinsitra radicale e al Pd. Potrebbe preservare l'allenza impostata da Conte. E tu chi voteresti come capo politico dei 5 Stelle?