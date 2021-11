M5S, Conte lancia 13 domande a Renzi e il leader Iv risponde: "Ti sfido in tv"

Da M5s tredici domande a Renzi: "Non arretriamo di un millimetro"

Botta e risposta tra il Movimento Cinque Stelle e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Tredici domande a tutela del confronto democratico #RenziRispondi': si intitola così il lungo post pubblicato dal Movimento 5 Stelle sul proprio sito, e rilanciato via social, in cui vengono poste al leader di Italia Viva Matteo Renzi una serie di quesiti che toccano alcuni temi emersi dall'inchiesta Open ma non solo.

"Queste domande - si legge sul blog - sono poste dal M5S nell’interesse di tutti i cittadini, a garanzia dei principi di piena trasparenza e accountability, che devono contraddistinguere l’operato di tutti i politici e che sono fondamentali per alimentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella classe politica'. 'Su questi aspetti il Movimento 5 Stelle non è disponibile ad arretrare di un millimetro - sui sottolinea -.

"La politica non può essere solo questione di rispetto delle norme, penali in particolare. Per noi la politica, in via primaria e imprescindibile, è questione di rispetto della dignità delle persone e di 'disciplina e onore'. In definitiva, è questione di 'etica pubblica'. Senza coscienza morale, il nostro Paese non ha futuro'. Tra i tredici quesiti posti dal M5S a Renzi molti vertono sull'inchiesta Open, ma c'è spazio anche per domande legate ad altri temi.

Pronta la replica di Renzi che, su Twitter, scrive: "Giuseppe Conte ha preparato per me 13 domande: sarò felice di rispondergli in un confronto in diretta tv. Aspetto la sua proposta di data e nel frattempo preparo le tredici domande per lui, dalle mascherine al Venezuela. Sono certo che non scapperà dal confronto democratico. Vero?"