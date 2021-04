M5s, Conte: "Mio incarico passerà dal voto". Resta nodo delle "restituzioni"

Lavoro, giustizia sociale, inclusione, nuova visione di modello economico, formazione degli eletti. Ma anche struttura e organizzazione del nuovo Movimento. Questi alcuni temi toccati nel corso della riunione tra i senatori pentastellati e l'ex premier Giuseppe Conte, leader in pectore del M5s 2.0, il quale, al termine del suo breve intervento, ha invitato i parlamentari a esporre le loro proposte in merito alla 'rifondazione' del Movimento.

"Questi confronti servono anche perche' io stesso ho colto fin da subito i rischi di un'operazione verticistica. L'investitura di Beppe Grillo, le vostre numerose richieste di impegnarmi mi hanno fatto molto piacere. Ma questo progetto non puo' nascere in una condizione di questo tipo, da un mio autoisolamento con investitura solo dall'alto. Deve nascere dal piu' ampio e franco confronto", ha assicurato Conte - come riferiscono fonti parlamentari - ai senatori M5s. "La mia investitura dovra'ovviamente passare da un voto sulla piattaforma. Il principio didemocrazia interna e' fondamentale e lo dobbiamo salvaguardare in tuttii modi".

'Vi invito ad inviarmi tutte le vostre proposte' per iscritto. E' questa, in sintesi, la proposta che l'ex premier , Giuseppe Conte, ha rivolto ai senatori da come si apprende da fonti interne al M5s. Sul tavolo i temi che costituiscono le linee guida del nuovo Movimento, e che - suddivise in cinque punti - domani saranno al centro del confronto dei deputati. Gli apprezzamenti degli eletti a palazzo Madama si sarebbero concentrati soprattutto sulla necessità di offrire strumenti di formazione che favoriscano la crescita culturale e politica di tutti i soggetti che saranno impegnati con il M5s 2.0 e sull'apertura del Movimento alla società civile- Temi, entrambi, sottoposti alla valutazione.

La grande importanza del fattore umano nel costruire il rapporto che porterà al nuovo progetto del Movimento M5s 2.0. E' quello che, secondo quanto si apprende sempre in ambienti pentastellati, sarebbe stato sottolineato da Conte nel suo intervento. 'Vorrei conoscervi tutti singolarmente, uno per uno, ma a causa dell'emergenza Covid ci vediamo via zoom', il concetto, di fatto, espresso dall'ex premier e capo politico in pectore ai senatori, secondo quanto viene riferito da chi ha avuto modo di conoscere il commento di apprezzamento di alcuni senatori a proposito di questo passaggio.